Asylwerber zieht bei Lisa und Eva in WG ein

Premiere. Was tun, wenn einer Studenten-Wohngemeinschaft (WG) ein Bewohner abhanden kommt? Am besten, schnell einen neuen suchen. "Eigentlich haben wir an einen Erasmus-Studenten gedacht", sagt Lisa Linkeseder. "Damit wir mehr Englisch sprechen." Daraus ist nichts geworden. In der WG in Wien-Josefstadt wird Deutsch gelernt. Und zwar mit Muhammad (Name geändert, Anm.), einem 38-jährigen Asylwerber aus Pakistan. Er zieht gerade in die Wohnung der beiden Studentinnen ein. Und er ist der erste, der über die Plattform "Flüchtlinge Willkommen" in eine WG übersiedelt.