Neue Schüler-Jahreskarte kostet nur 60 Euro

Nicht von Scheibbs bis Nebraska, aber immerhin bis Wien oder ins Südburgenland reicht künftig das neue Top-Jugend-Ticket. Die Länder Wien, Niederösterreich und Burgenland haben gemeinsam mit dem Familienministerium eine neue Jahresnetzkarte in der Ostregion ins Leben gerufen. Ab September kann jeder Schüler oder Lehrling um 60 Euro 365 Tage im Jahr ohne zusätzliche Kosten alle öffentlichen Verkehrsmittel in den drei Bundesländern nützen.

"Wir tragen der veränderten Situation in den Familien Rechnung", sagte Familien­minister Reinhold Mitter­lehner ( ÖVP) am Montag bei der Präsentation des neuen Top-Jugend-Tickets. Vor allem Scheidungsfamilien (Vater und Mutter in unterschiedlichen Haushalten) sollen von der neuen Regelung profitieren.

"Ich finde es super, dass diese Lösung kommt", freut sich die Wienerin Cathrine Grumbach-Palme. Ihr achtjähriger Sohn Nikolaus hatte bisher keinen Anspruch auf eine Schüler-Freifahrt ( der KURIER berichtete ). Einen Teil seiner Zeit wohnt er bei seiner Mutter. Von dort aus ist aber der Weg zur Schule zu kurz, um eine Freifahrt bewilligt zu bekommen.