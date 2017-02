Neue Neonazi-Gruppe droht Studenten-Vertreterin

Eine neue Neonazi-Gruppe formiert sich offenbar in Österreich. Und sie verschickt auch gerne Briefe. So zuletzt an eine Funktionärin der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH). Ihre Arbeit dürfte der Gruppierung nicht gefallen. In dem handschriftlich adressierten Brief wird sie deshalb aufgefordert, die Spielchen zu lassen, "sonst könnte es ganz schnell unwiderstehlich unangenehm werden."

Eine Anspielung auf den Namen der Gruppierung. Sie selbst nennen sich "Unwiderstehlich", haben seit gestern eine Internet-Seite online und dürften aus dem Dunstkreis des verurteilten Neonazis Gottfried Küssel stammen.

Schon bei der Sachbeschädigung beim linken Kulturverein W23 in der Wiener Wipplingerstraße wurde Aufkleber der "Unwiderstehlich" gefunden. Die Bedrohung der ÖH-Funktionärin dürfte übrigens nicht die erste gewesen sein. "Wir nehmen die Bedrohung durch rechtsextreme Umtriebe und deren steigende Gewaltbereitschaft sehr ernst. Einschüchtern lassen wir uns von den Neonazis aber nicht", stellt ÖH-Vorsitzende Karin Stanger klar.