Neubeginn: Das KURIER-Stadtstudio zieht in die City

Von Anbeginn hatte das Stadtstudio Pods&Bowls in der Mariahilfer Straße ein Ablaufdatum. Als Pop-up-Lokal sollte es die Leser nur für wenige Monate hautnah an der Arbeit der Redakteure teilhaben lassen. Weil die Idee aber so begeisterte, gibt es jetzt statt eines Endes einen Neuanfang in der Wiener City.

Seit Dienstag trifft Qualitätsjournalismus in Toni Mörwalds „Kochamt“ im Palais Ferstl in der Herrengasse 14 auf Politik und Prominenz.

Dass man einander gerne im Stadtstudio trifft, beweisen die vielen großen Namen, die sich in den vergangenen Monaten den Fragen stellten. Kanzler Sebastian Kurz, die Minister der Regierung und natürlich auch die Spitzen der Opposition standen den KURIER-Redakteuren vor den Kameras und – zu Beginn auch dem Publikum – im Studio Rede und Antwort.