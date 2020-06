Neos: "Man muss ein bisschen demütiger sein"

Neben Geld fehlt es in der Partei an Strukturen und Mitarbeitern. Am 14. Dezember wurde mit 16 Thesenpapieren das Programm für die Wien-Wahl grob beschlossen. Die drei größten Themen: Partizipation ("und zwar richtig, nicht so wie bei der Mariahilfer Straße oder Steinhof"), Bildung ("Autonome Schulen"), Unternehmertum ("Bürokratische Hürden abbauen und Infrastruktur schaffen statt Direktförderungen").

Dazu braucht man noch Kandidaten. Bis 12. Jänner können sich Interessierte bewerben. Bis Ende Februar werden die Kandidaten in einem dreistufigen Verfahren von Bürgern, Landesteam und Mitgliedern gewählt.

In letzter Zeit sorgten Neos-Mitglieder immer wieder für umstrittene Aussagen. So forderten die Neos-Jugendorganisation Junos die Legalisierung von Cannabis oder dass Vermieter nach einer dreimonatigen Frist den Mietvertrag kündigen können. Damit brachten sie die Parteispitze in Erklärungsnotstand. Wie will man sicherstellen, dass die neuen Kandidaten auf Parteilinie sind? "Viele sind gar nicht neu", sagt Meinl-Reisinger. Schließlich hätten insgesamt 500 Menschen bei der Ausarbeitung der Themenpapiere mitgearbeitet. Und für alle, die man nicht kenne, gebe es am 14. Februar ein Hearing.