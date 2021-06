Neapolitaner bäckt Bio-Pizza für Veganer

All jenen, denen vegane Pizza nicht genug ist – immerhin ernähren sich neun Prozent der Österreicher bereits vegetarisch oder vegan – die können sich von heute, Mittwoch, bis Samstag bei der "19. Veganmania" am Vorplatz des MuseumsQuartiers durch das tierproduktfreie Sortiment kosten. Das Angebot reicht von Veganista-Eis über Burger von "Vleischpflanzerln" bis zum "Vschmalz"-Brotaufstrich. Veranstalter Felix Hnat rechnet täglich mit rund 12.000 Besucher. Damit ist die "Veganmania" das größte vegane Sommerfest Europas. Neben dem kulinarischen Angebot gibt es auch ökologisch produzierte Kleidungsstücke und tierversuchsfreie Kosmetik. Die ersten 500 Gäste erhalten eine Kostprobe der veganen Eierspeise. Und wer bei der Tombola mitmacht, kann einen veganen Urlaub am Klopeiner See gewinnen.

Bio-Pizzeria Vero9., Währinger Gürtel 162, offen täglich von 11-24h

Veganmania25. -28. Mai, MQ, www.veganmania.at