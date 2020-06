Nächste Krawallnacht in 14 Tagen

Derzeit geht es Schlag auf Schlag. Der Polizeieinsatz rund um den Akademikerball in Wien ist noch nicht einmal evaluiert, da kam es am Samstag erneut zu heftigen Ausschreitungen in der Bundeshauptstadt. Und die nächste Krawallnacht ist bereits vorprogrammiert: „Am 4. Juni sind sechs Demonstrationen von linker Seite und eine von rechter Seite angemeldet“, erklärt Polizeisprecher Roman Hahslinger.

Hinter vorgehaltener Hand wird bereits von einem „Großkampftag“ für die Exekutive gesprochen, entsprechende Kontingente aus den Bundesländern werden derzeit abkommandiert. Die Nervosität steigt. Denn für diesen Tag haben Burschenschafter ihr „Fest der Freiheit“ angekündigt. Aus dem Event in der Innenstadt dürfte mittlerweile nur mehr eine Podiumsdiskussion geworden sein, allerdings wird bereits seit Monaten dagegen mobilgemacht: Die Chaotenszene, die diese Demos gerne für ihre Krawalle nützt, wird wieder auf Verstärkung aus Deutschland setzen, sind Experten überzeugt.