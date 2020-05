Nachwuchssorgen bei den Lipizzanern

Gerade einmal 31 Fohlen wurden in diesem Jahr im Gestüt Piber geboren. Noch steht der Lipizzaner nicht auf der Liste der gefährdeten Arten. Alfred Pischler, ehemaliger Gestütsleiter in Piber, zeichnet aber ein düsteres Bild, sollte daraus ein Trend werden: "Dann wird die Reproduktion der Lipizzaner beeinträchtigt. Es müsste mit Inzucht gearbeitet werden". In weiterer Folge sei sogar ein Aussterben von Österreichs Wahrzeichen möglich.



Pischler, der noch vor zehn Jahren der Herr über die Lipizzaner in Piber war, berichtete, dass in seiner Zeit im Schnitt 75 Fohlen geboren wurden. Nur die besten sechs bis acht Hengste gingen in die Hofreitschule nach Wien. Heute sei der Leistungsdruck höher. Die Zahl der Vorstellungen steige und man könne die Pferde weniger oft in der Zucht einsetzen, sagt Pischler. Nachdem man eine zweite Reiter-Gruppe gegründet hat, um mehr Vorführungen absolvieren zu können, würden pro Jahr derzeit bis zu zwölf Hengste in Wien benötigt.