Nach Nasenbruch: Anwältin kritisiert Polizei

Gemeinsam mitwollte die 32-Jährige auf einer Polizeiinspektion eine Wegweisung beantragen. Doch das gelang nicht, weil die Erhebung derschlampig gewesen sei, sagt: Die Zeugin sei nicht befragt worden und die "gefährliche Drohung" habe sie in den Akt "hineinreklamieren müssen". Das ärztliche Protokoll mit der Nasenbruch-Diagnose lehnten die Beamten mit der Begründung ab, es sei kein Amtsarzt aufgesucht worden. Später hinterfragte ein Beamter lautam Telefon, ob überhaupt eine Verletzung beivorliege. "Die haben uns nicht ernst genommen", sagt

Überdies war im Akt von einer gegenseitigen Körperverletzung die Rede, da sich ihr Ex wegen eines "Kratzers" bei der Polizei gemeldet hatte. Ergebnis: Wegweisung abgelehnt. Wagner sagt: "Wenn der Akt so geführt wird, wundert mich das nicht." Den Schrieb hat sie der Korruptionsstaatsanwaltschaft geschickt – "Verdacht auf Amtsmissbrauch". Die Wiener Polizei will die Beschwerde prüfen.