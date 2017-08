"Gut so! Wer so deppert ist, überall Nazis zu sehen, soll für seine Dummheit auch bezahlen“, schrieb eine Mitarbeiterin der Medizinischen Universität Wien Montagvormittag in einem Facebook-Posting. Und legte gleich noch nach. „Besser es trifft sie selbst, als mich oder andere vernünftige Menschen. Ich habe kein Mitleid mit ihr.“

Die Mitarbeiterin der MedUni spielte in ihrem Posting auf Heather Heyer an. Die 32-Jährige demonstrierte am Wochenende in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia gegen einen Neonazi-Aufmarsch und wurde dabei - wie berichtet - von einem Neonazi, der mit einem Auto in die Gegendemonstranten fuhr, getötet.

Nachdem die Frau das Posting abgegeben hatte - unter vollem Namen und mit Hinweis auf ihren Arbeitgeber in ihrem Facebook-Profil, reagierten zahlreiche Facebook-Nutzer und meldeten der MedUni diese Aussage. Die distanzierte sich von ihrer Mitarbeiterin.

Foto: Screenshot

Wie ein Sprecher der MedUni Wien auf KURIER-Nachfrage erklärte, wurde das Dienstverhältnis mit der Mitarbeiterin am Donnerstag aufgelöst.