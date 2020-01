Nach 389 Anzeigen fürs Café Conerto: Wirt muss vorerst 1.400 Euro zahlen

1.400 Euro an Strafen verlangen die Behörden von Heinz Seidl, dem Betreiber des Kultlokals am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring. Er fasste im November nach einem Polizeieinsatz vor seinem Lokal 389 Anzeigen aus.

Die Liste der Verstöße gegen die Gewerbeordnung liest sich kurios: In den Getränkekarten fehlten die Euro-Zeichen und das kostet 560 Euro. An 125 Gläsern waren keine Eichmaße angebracht - dafür werden 150 Euro fällig.

Dass die Bestimmungen zum Jugenschutz und die Hinweise, dass an diese kein Alkohol ausgeschenkt wird, nicht ausreichend sichtbar ausgehängt waren, soll den Wirt in Summe 640 Euro kosten.