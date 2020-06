Russe nach Mordserie in Wien verhaftet

Interpol sucht seit 2013 nach Aslan G.: Bildung einer kriminellen Organisation, sechsfacher Mord und Waffenschmuggel werden dem 43-Jährigen vorgeworfen. 2013 verschwand Aslan G. aus Russland – und tauchte jetzt mitten in Wien wieder auf. Am vergangenen Samstag nahmen ihn Zielfahnder des Bundeskriminalamts ( BK) mit Unterstützung der Antiterror-Einheit Cobra auf offener Straße vor dem Wiener Zentralbahnhof in Favoriten fest.

Gegenwehr leistete der gesuchte Russe bei seiner Festnahme keine – er war zu überrascht. Mit dabei hatte er einen gefälschten, ukrainischen Reisepass und eine ID-Karte mit gefälschtem Foto. Laut Ermittlern soll er aber sofort zugegeben haben, der Gesuchte zu sein.

Mitte Dezember kam der Hinweis von Interpol Moskau, dass Aslan G. sich in Wien aufhalten soll. Er dürfte in Favoriten gelebt haben.