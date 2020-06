Mutige Sanitäter stoppten Amoklauf

Stefan Sch. (24) ist seit drei Jahren Sanitäter bei der Wiener Rettung. Er schilderte dem KURIER die dramatischen Minuten seines "gefährlichsten Einsatzes".

"Als mein Kollege und ich in die Wohnung kamen – unser Fahrer wartete im Fahrzeug – war der Patient unter einer Decke auf einer Eckcouch versteckt. Mein Kollege sprach ihn an und wollte nach ihm sehen. Plötzlich sprang er auf, schlug um sich und brüllte. Der Mann ließ sich verbal nicht beruhigen. Er tobte dermaßen, dass wir die Frau und uns vorerst einmal in Sicherheit brachten. Mein Kollege hielt die Zimmertüre zu. Danach rannten wir zu unserem Fahrzeug. Wenige Augenblicke später kam der Täter aus dem Haus. Er machte einen gefassten Eindruck. Die Messer konnten wir nicht sehen, aber wir folgten ihm mit dem Rettungswagen. Schon zuvor funkte mein Kollege die Polizei an.

Vom Auto aus konnten wir das Paar nicht erkennen, denn wir beobachteten den flüchtigen Patienten. Plötzlich hörten wir Schreie. Da war klar, dass etwas passiert sein muss. Ein Lieferwagen verstellte uns in dem Moment die Sicht auf den Gehweg. Jetzt sprangen wir aus dem Fahrzeug und sahen die Männer am Boden kämpfen. Zwei von uns stürzten auf den Tobenden und fixierten ihn, ein Kollege versorgte bis zum Eintreffen der Polizei das Opfer."