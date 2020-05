Musikalische Zeitreise mit Cotton Eye Joe

Kurzentschlossene haben heute Abend noch die Chance, in der EMS Lounge auf eine musikalische Zeitreise zu gehen. Das Ziel sind die 90er-Jahre.

Jeder Radiohörer kannte damals Rednex. Der ulkige Dance-Act im Country-Look schaffte es mit Hits wie „ Cotton Eye Joe“, „Wish you where here“ oder „The Spirit of the Hawk“ mehrmals in die Hitparaden. Am Mittwochabend stehen die Schweden ebenso auf der Bühne, wie La Bouche. Deren Dance-Ohrwurm „Be my Lover“ darf natürlich nicht fehlen.