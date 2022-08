Motorrad-Diebe: Polizei sucht diese zwei Männer

Zwei Jugendliche sollen am 13. Juni einen 43-jährigen Mann in Wien-Donaustadt beobachtet haben, wie er sein Motorrad abstellte und anschließend in einem Shoppingzentrum einkaufen ging. Sie sollen auf einen günstigen Moment gewartet haben, ehe sie dem Mann die Fahrzeugschlüssel direkt aus seiner Hosentasche gestohlen haben.

Flucht mit der U-Bahn

Bereits drei Tage später gingen die zwei jungen Diebe der Polizei ins Netz - allerdings nicht wegen des Raubes, sondern weil sie bei einer Routine-Verkehrskontrolle angehalten wurden. Anstatt die Fragen der Beamten zu beantworten, liefen die beiden zur U-Bahnstation Gasometer und ergriffen mittels U-Bahn die Flucht. Das Motorrad ließen sie zurück. In der Station Reumannplatz sollen die Tatverdächtigen ausgestiegen sein, wobei sie von einer Überwachungskamera gefilmt wurden.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 67800, erbeten.

