Mord am Hauptbahnhof: Geständnis, aber kein Motiv

Dass sich der 21-Jährige in Wien im Suchtgiftmilieu bewegte, wie es in Medienberichten hieß, bestätigte die Polizei nicht. Am Mittwoch werden noch ausständige Zeugeneinvernahmen durchgeführt, sagte Eidenberger.

Zu dem Mord war es in der Nacht auf Dienstag am Wiener Hauptbahnhof gekommen. Das Opfer, die 25-Jährige Eyerus E., soll erstochen worden sein und mehrere Messerstiche in den Oberkörper erlitten haben. Der Täter, Eyob E. wurde gefasst, ÖBB-Mitarbeiter hatten den 21-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.