Mit über 200 km/h und auf Kokain durch Wien gerast: "Hatte Stress"

„Ich hatte sehr viel Stress“, hat ein Auto-Rowdy am Mittwoch am Wiener Landesgericht erklärt, weshalb er mit bis zu 200 Stundenkilometern auf der Südosttangente (A23) einem ihn verfolgenden zivilen Streifenwagen der Polizei zu entwischen versuchte. Bevor er sich am 19. Juli 2023 ans Steuer eines Audi RS7 gesetzt hatte - der Wagen gehörte einem Bekannten -, habe er „drei oder vier Nasen“ Kokain genommen, schilderte der 34-Jährige. Er habe „sehr viel Druck“ gehabt.

