Mit gefundener Bankomatkarte Geld abgehoben: Polizei sucht Verdächtigen

Am 25. Jänner soll der Mann auf dem Foto mehrere Abhebungen mit einer Bankomatkarte getätigt haben, die ihm nicht gehört. Er soll sie in einer Trafik gefunden und dann in Margareten in der Arbeitergasse und in Neubau beim Gürtel bei Geldautomaten mittels der kontaktlosen Bezahlfunktion, der sogenannten NFC-Funktion, benutzt haben. Der Schaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.