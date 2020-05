Mit der Pferdetramway durch die Stadt

Wie hat man sich vor 150 Jahren durch die Stadt bewegt? Nun, unsere Ururgroßeltern legten die meisten Strecken zu Fuß zurück, transportierten ihre Einkäufe und Habseligkeiten auf Leiterwagen, und wer es sich leisten konnte, mietete einen Fiaker oder hatte sein eigenes Gespann. Es war also höchste Zeit, "Öffis" ins Leben zu rufen.

Da traf es sich gut, dass in Wien die Ringstraße in Planung war, denn mit dem Fall der Stadtmauer konnte der Verkehr erstmals ungehindert vom alten Stadtkern in die umliegenden Vorstädte und Vororte fließen. Noch während der "Ring" in Bau war, bewilligte die Stadt die Errichtung einer Straßenbahn-Probelinie vom Schottentor über die Alser Straße nach Hernals. Das geschah am 21. Oktober 1864, vor 150 Jahren also. Diese erste Wiener "Öffi"-Strecke war 3,5 Kilometer lang und wurde ein Jahr später als "Erste privilegierte Kaiser Franz Joseph-Pferde-Eisenbahn" eröffnet.