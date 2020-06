Mit 80 Jahren als Mörder vor Gericht

Dass sie aus Angst vor ihrem Ex-Mann untergetaucht war, hat der 49-jährigen Frau nichts genützt. Der 69-jährige Iraker Idris Ali hielt seiner erwachsenen Tochter eine Pistole mit Schalldämpfer an den Kopf und zwang sie, ihm zwei Jahre nach der Scheidung die neue Adresse der Mutter zu verraten.

Die Tochter ging mit ihm in Wien-Favoriten in einen Park in der Nähe des neuen Wohnortes der Mutter und versuchte diese noch zu warnen, als sie dort tatsächlich vorbeikam. Die Tochter stellte sich sogar noch zwischen die Eltern, um die Mutter zu schützen. Da schoss sie der Vater in den Unterarm, bevor er auf seine Ex-Frau zielte und diese mitten auf der Straße mit drei Schüssen in die Brust tötete.

Das war vor elf Jahren. Am Montag wurde ein schwerhöriger Greis von zwei Justizwachebeamten im Rollstuhl in den Verhandlungssaal geschoben: Idris Ali bekam seinen späten Mordprozess, geleitet vom Präsidenten des Wiener Straflandesgerichts, Friedrich Forsthuber, höchstpersönlich.

Der heute 80-jährige Ali war damals geflüchtet. Es gelang ihm, sich in den Irak abzusetzen und dort unter falschem Namen ein neues Leben zu beginnen. Zielfahnder des Bundeskriminalamtes machten ihn im Jänner 2010 ausfindig, doch der Mann kam gegen Kau­tion noch einmal frei. Beim Versuch, sich nach Syrien davonzumachen, wurde er jedoch an der Grenze erwischt. Im Mai dieses Jahres wurde Ali ausgeliefert.