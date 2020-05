Mit 55 in die Pension

Im Vergleich zu ihren Kollegen im Bund gehen Wiens Beamte weiterhin deutlich früher in Pension. Das zeigen die aktuellen Zahlen, die das Büro der zuständigen Stadträtin Sandra Frauenberger ( SPÖ) am Freitag veröffentlicht hat.

Demnach liegt in Wien das durchschnittliche Pensionsantrittsalter heuer bei 57 Jahren. Bundesbeamte gehen hingegen im Schnitt erst drei Jahre später in den Ruhestand. Das Durchschnittsalter bei den Frühpensionierungen beträgt bei Wiens Beamten 55 Jahre – ein Wert, der sich in den vergangenen Jahren laut Stadt kaum verändert hat. Dafür ist die absolute Zahl der Frühpensionierungen wieder deutlich angestiegen: Waren es im Vorjahr noch 510, sind es heuer 553.

Leidet das Wiener Beamtenheer also an chronischer Frühpensionitis? Seitens der Stadt verweist man gerne auf den vergleichsweise hohen Anteil an Schwerarbeitern (z.B. Feuerwehrleute, Pflegepersonal) unter den eigenen Mitarbeitern. Ein Argument, das die Opposition nicht gelten lässt: „Maximal ein Drittel der Frühpensionisten sind Schwerarbeiter“, sagt ÖVP-Gemeinderat Wolfgang Ulm und wirft Frauenberger vor, frisierte Zahlen zu veröffentlichen. Denn laut Unterlagen, die der ÖVP vorliegen, würde das durchschnittliche Antrittsalter bei den Frühpensionierungen bei 53 und nicht bei 55 Jahren liegen. „Die Stadt schafft es scheinbar nicht, ihre Beamten lange genug gesund im Dienst zu erhalten.“