Missbrauchsvorwurf: Urteil gegen Olympiasieger heute erwartet

Peter Seisenbacher erzählt, er habe einem der vermeintlichen Opfer eine Trainingsstelle in Japan besorgt. Weil dort aber etwas vorgefallen sei - was genau benannte er nicht - habe die Frau die Uni verlassen müssen. Es habe dann ein Treffen der beiden in Japan gegeben, um eine Lösung zu finden. Seisenbacher konnte allerdings nicht helfen.

Der Richter fragt: "Weil Sie ihr damals in Japan nicht geholfen haben, zeigt Sie sie an wegen sexuellen Missbrauchs?"

Seienbacher kontert: "Sie haben Ihnen Märchen erzählt."