Ministergehälter in Spanischer Hofreitschule

Der Oberbereiter Klaus K. wurde jedenfalls aus disziplinären Gründen 2008 beurlaubt und will nun vor Gericht die entgangenen Zulagen und Prämien wieder einklagen. Dabei soll sich K. – das behauptet zumindest Gürtler – in der Hofreitschule Frauen gegenüber danebenbenommen haben. Als Fiona Swarovski bei einer Damen-Quadrille mitgeritten ist, soll er beispielsweise (vor Fiona) gefragt haben: „Was brauchen wir die g’schissenen Weiber?“

Danach reichte es Gürtler, die als Beruf übrigens „kaufmännische Angestellte“ angibt. Klaus K. wurde dienstfrei gestellt, seine Zulagen einbehalten. Dabei ist K. auch „qualitativ nicht so geritten, wie man es sich in der Hofreitschule vorstellt“, sagt die Sacher-Chefin in ihrer zweistündigen Befragung.

Dann wird es turbulent. Der Oberbereiter wirft Gürtler – mehr oder weniger durch die Blume – mangelnde Sachkenntnis vor, ihr Anwalt tobt. Im Protokoll wird festgehalten, dass Gürtler Dressur-Vizestaatsmeisterin war. Am Ende droht Richter Stöckl Klaus K. und dem Hofreitschulen-Anwalt den Saalverweis an. Der sonstige Glanz und die Glorie der Hofreitschule wird hier nicht unbedingt sichtbar.

Das Prozessfinale ist für 20. März angekündigt und dann wird auch entschieden, ob Gürtlers Gehaltskürzungen 2008 rechtens waren. Gewinnt Oberbereiter Klaus K., dann könnte dies Auswirkungen auf die Bezahlung der anderen Oberbereiter haben. Dann gibt es vielleicht wieder Ministergehälter für sie statt rund 120.000 Euro, wie jetzt.