Geigenmeisterwerk von Guarneri in Wien erbeutet

Bartolomeo Giuseppe „del Gesù“ Guarneri wurde am 21. August 1698 in Cremona geboren, wo er am 17. Oktober 1744 auch starb. Der italienische Instrumentenbauer entstammt einer traditionsreichen Cremoneser Geigenbauerfamilie. Sein Großvater, sein Vater, sein Bruder und sein Onkel bauten ebenfalls Geigen, doch seine gelten als die Meisterwerke der Familie. Auf seinen Geigenzetteln bezeichnete er sich als Joseph Guarnerius und fügte ein Kreuz an sowie die Buchstaben IHS - Iesus Hominum Salvator (Jesus, der Retter des Menschen) deshalb wurde er nach seinem Tod Guarneri del Gesù, außerhalb Italiens auch Guarnerius del Gesu genannt.

Giuseppe del Gesù lernte und arbeitete zunächst bei seinem Vater. Im Jahre 1722 heiratete er die aus Wien stammende Catarina Rota, möglicherweise die Tochter eines Mitglieds der österreichischen Besatzung in Cremona. Etwa 1730 übernahm er die Werkstatt des damals schwer erkrankten Vaters; von 1731 datiert sein erster erhaltener IHS-Geigenzettel.