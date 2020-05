Mietobergrenze als Wunschtraum

Tatsächlich sind vor allem die Preise für Immobilien-Eigentum besonders in der Bundeshauptstadt seit der Finanzkrise heftig gestiegen. Neue Wohnungen verteuerten sich in den vergangenen fünf Jahren laut Statistik der Oesterreichischen Nationalbank in Wien um 43,4 Prozent, in Österreich nur um 17,1 Prozent. Das treibt auch die Mieten.

Während die SPÖ die Mieter vertreten will, bemüht sich die ÖVP um die Hauseigentümer. Die Gräben sind tief: So verhandeln ÖVP und SPÖ allein seit vier Jahren, ob Mieter oder Vermieter die Reparatur einer kaputten Therme zahlen muss – bisher vergeblich.

Entsprechend heftig war die Kritik von ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch: „Nach dem Parkpickerl-Desaster klammern sich die Grünen offenbar krampfhaft an jeden billigen Strohhalm.“ Er warf Vassilakou „ Steinzeitkommunismus in Reinkultur vor“.Wirtschaftskammer-Experte Malloth sieht das Problem vor allem auf Wien begrenzt: Die Stadt müsse viel mehr bauen und die Wohnbaubeihilfe erhöhen, die Quasi-Erbpacht bei Gemeindebauten gehöre abgeschafft.