Meterlange Würgeschlange bei Brand in Wien gerettet

Die Berufsfeuerwehr Wien hat bei einem Brand am Sonntag in Favoriten eine meterlange Würgeschlange und ein Kaninchen gerettet. Eine zweite Schlange starb. Das Feuer war in einem Keller einer Reihenhausanlage in der Max-Mauermann-Gasse ausgebrochen. Die Ursache für den Brand war vorerst unklar. Menschen wurden keine verletzt, berichtete die Feuerwehr am Montag.

Foto: /MA 68 Lichtbildstelle Mehrere Bürger verständigten gegen Mittag die Einsatzkräfte. Als diese bei der Anlage eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus den Kellerfenstern und der Eingangstür. Unter Atemschutz bekämpften die Feuerwehrleute den Brand. Im Keller befand sich auch ein Terrarium, daraus wurden die zwei Würgeschlangen geborgen, eine starb. "Ein Kollege, der sich mit Schlangen auskennt, hat das Tier gerettet", berichtete Feuerwehrsprecher Lukas Schauer.

Kaninchen mit Sauerstoff versorgt

Foto: /MA 68 Lichtbildstelle In einer verrauchten Wohnung im Obergeschoß fanden die Einsatzkräfte in einem Käfig ein Kaninchen. Das Tier wurde mit Sauerstoff versorgt, ehe es ebenso wie die Schlange der Tierrettung übergeben wurde.