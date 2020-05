MERS-Erkrankung: Patientin spricht auf Therapie an

Der Zustand jener Patientin, die wegen einer MERS-Erkrankung in die Isolierstation einer auf Infektionserkrankungen spezialisierten Wiener Krankenhausabteilung aufgenommen wurde, ist kritisch. „Die Patientin spricht aber auf die Therapie an und befindet sich auf dem Weg in Richtung Stabilisierung“, sagte Montagfrüh eine Sprecherin des Wiener Krankenanstaltenverbundes ( KAV) der APA.