Mensdorff-Pouilly: Zahmer Hirsch wird verschont

Mensdorff-Pouilly nahm nun Stellung zu der Hirsch-Causa, denn das Video wurde in seinem Gatter aufgenommen. "Das Muttertier wurde auf der Straße von einem Lkw angefahren und starb, mein Berufsjäger hat das Hirschkalb mit der Flasche aufgezogen", sagt Mensdorff. Seit sechs Jahren sei das Tier bereits in seinem Gatter. "Diesem Hirschen wird nie was passieren. Wenn er einmal stirbt, kann ihn Balluch auch ausgestopft haben", sagt Mensdorff.

Zur Rettungsaktion meint der Lobbyist und Jäger, er schenke den Tierschützern den Hirsch, "aber nur wenn sie ihm einen besseren Lebensraum als 200 Hektar Natur bieten." Denn der Hirsch könne sich frei im Gatter bewegen, in der freien Wildbahn würde er nicht lange überleben, da er an den Menschen gewöhnt ist. " Balluch sollte sich erkundigen, bevor er Lügen erzählt", sagt der Lobbyist. Auf einen Rechtsstreit wegen Besitzstörung wolle er sich nicht einlassen: "Das wollen die ja", sagt Mensdorff.

Für Balluch stellt sich die Frage: "Was hat der Hirsch dann in einem Jagdgatter zu suchen? Dort ist es laut und es wird geschossen, der Hirsch hat keine Möglichkeit in Ruhe zu leben", meint der Aktivist. Man solle ihn in ein Gatter verlegen, wo es ruhiger ist. "Bei der Jagd ist er nicht im Gatter und somit in Sicherheit", kontert Mensdorff. Auch Astrid Wagner hat mittlerweile mit Mensdorff gesprochen. "Ich bin sehr erleichtert, dass der Hirsch nicht bejagt wird. Ich habe die mündliche Zusage und gehe davon aus, dass er sein Wort hält", sagt Wagner.