Mediaprint spendet 27 PCs an jugendliche Flüchtlinge

Es Begann mit einem Besuch des Wiener Landtagspräsidenten bei einer Unterkunft des Arbeitersamariterbundes für junge Flüchtlinge. Harry Kopietz wollte die jungen Asylwerber zu einer Stadtführung einladen. Doch die sagten ab und erklärten, dass sie lieber Deutsch lernen würden.

Also startete Kopietz den Aufruf, Computer zum besseren Lernen zu sammeln – und die Mediaprint machte mit. Insgesamt 27 PCs, davon 25 Stand-Computer und zwei Laptops wurden am Montag von KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger an Samariterbund-Chef Oliver Löhlein übergeben.