Masterplan für Wiener Spitäler entzweit Betroffene

Seit der Masterplan für die Wiener Spitalsreform 2030 auf dem Tisch liegt, herrscht Aufruhr in der Rudolfstiftung. Wie berichtet wurde das Papier am Donnerstag den Primarärzten der Wiener Gemeindespitäler präsentiert. „Das Konzept ist katastrophal. Nicht nur für unser Haus, sondern auch für die anderen Spitäler“, empört sich Karl Pogats, Betriebsrat in der Rudolfstiftung.

Der Grund für seine Aufregung: In dem Papier scheinen einige wichtige bettenführende Abteilungen nicht mehr auf. Etwa die HNO, die Urologie oder die Neurochirurgie. „Damit wird die Rudolfstiftung auf ein Spital heruntergefahren, das diesen Namen nicht mehr verdient. Die Personalvertretung wird das sicher nicht so hinnehmen“, kündigt Pogats an. Eine Expertengruppe werde das Konzept jetzt genau analysieren.

Damit wartet viel Überzeugungsarbeit auf Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely ( SPÖ): „Die Rudolfstiftung ist und bleibt eine wesentliche Säule in der medizinischen Versorgung in Wien“, beschwichtigt sie in einem Brief den Betriebsrat. Wie berichtet, sollen in dem Spital laut Masterplan zwei Schwerpunkte entstehen: Ein Mutter-Kind-Zentrum und eines für die Behandlung von Organen im Bauchraum.