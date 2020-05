Marihuana-Eigenanbau boomt: Rekordfund in Wien

Wochenlange Observationen und abgehörte Telefonate führten die Drogenfahnder des Landeskriminalamtes Wien ( LKA) zum Erfolg.

Wie Montagfrüh bekannt wurde, konnte bereits am 28. Februar eine der größten Cannabis-Indoorplantagen in der Kriminalgeschichte ausgehoben werden. In einer 200-Quadratmeter-Wohnung in der Schüttelstraße in Wien-Leopoldstadt stießen die Fahnder auf 4500 Marihuana-Pflanzen – professionell eingetopft, mit künstlichen Lichtquellen und Wasserversorgung versehen. Zum Teil waren unter den 4500 Pflanzen noch Setzlinge. „Wäre das Marihuana ausgewachsen und zum Ernten bereit gewesen, würde sich der Straßenverkaufswert auf über vier Millionen Euro belaufen“, rechnet Polizeisprecher Roman Hahslinger vor.