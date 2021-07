Häupl gegen Radler in Fuzo

An einem sonnigen Herbsttag, bei bestem Wetter für Radfahrer, hat sich Bürgermeister Michael Häupl (SP) erneut festgelegt: Geht es nach ihm, sollen Radler nicht durch die Fußgängerzone in der Mariahilfer Straße fahren. Ob sie verbannt werden, diese Entscheidung überlässt er jedoch seiner Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou, die am Fuzo-Konzept arbeitet.

„Es kann nicht sein, dass man aus einem Geschäft geht und von einem Radler niedergeführt wird. Das ist zu gefährlich.“ Vorbild für die Mariahilfer Straße sei für ihn daher die Kärntner Straße, betonte Häupl am Dienstag vor Journalisten. Der Bürgermeister schlägt damit in die selbe Kerbe, in die der SPÖ-Klub vergangene Woche geschlagen hatte. Da forderten rote Gemeinderäte ebenfalls ein Fahrverbot für Radler in der Fußgängerzone.

Es gebe Berufsradler, die sich an keinerlei Regeln halten, erklärte Häupl: „Die sind teilweise so schnell, wie wir damals mit den Mopeds waren.“ Allerdings auf der Straße und nicht in einer Fußgängerzone. Häupl: „Mit zunehmendem Radverkehr in Wien müssen wir auch auf mehr Rücksicht hinweisen. Denn es geht immer zulasten der Schwächeren, in diesem Fall sind es die Fußgänger.“

Eine Chance sieht Häupl in der Verkehrserziehung bei Kindern. „Man muss vermitteln, das etwa Ampeln nicht zur Verzierung da hängen und Verkehrszeichen eine Bedeutung haben.“