Eine Straße spaltet Wien

Demonstrationen, Umfragen, Streitgespräche – seit mittlerweile einem halben Jahr sorgt die Mariahilfer Straße beinahe durchgehend für Gesprächsstoff. Am 16. August 2013 traten die Regelungen zur Verkehrsberuhigung in Kraft, mit denen es die Einkaufsstraße nicht nur in die Schlagzeilen der österreichischer Zeitungen schaffte: Ob Frankfurter Rundschau oder Neue Zürcher Zeitung – die Mariahilfer Straße wurde im gesamten deutschsprachigen Raum zum Thema.