Mann wegen aggressiven Verhaltens festgenommen

In einer Flüchtlingsunterkunft in Wien-Döbling hat ein 22-Jähriger am Sonntagabend einem anderen Mann mit einer Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen. Beide sind derzeit in dem ehemaligen Bürogebäude in der Gunoldstraße untergebracht. Ein Betreuer hatte den Vorfall per Überwachungskamera beobachtet und rief die Polizei.

Als die Beamten gegen 19.30 Uhr am Tatort eintrafen, zeigte sich der Beschuldigte sehr aggressiv und beschimpfte die Einsatzkräfte lautstark. Der Mann aus Afghanistan hatte 1,3 Promille Alkohol im Blut. In weiterer Folge attackierte er auch einen Polizisten, der dadurch an der Hand verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Warum es zu dem Streit zwischen dem 22-Jährigen und seinem aus Guinea stammenden Kontrahenten kam, war noch unklar. Der Beschuldigte wurde festgenommen.