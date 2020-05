Mann bei WEGA-Einsatz angeschossen

Ein Schuss aus einer Glockpistole der Sondereinheit WEGA stoppte Donnerstagvormittag einen höchst auffälligen Wohnungseinbrecher in Wien-Brigittenau. Gegen 9 Uhr hatten Zeugen beobachtet, wie im fünften Stock eines Gemeindebaus in der Denisgasse ein Mann aus einer Wohnung auf den Fenstersims stieg. "Er war ganz schwarz gekleidet und spazierte da droben herum, ohne sich abzustützen", erzählt Anrainer Johann H. Als der Fassadenkletterer mit dem Fuß das Fenster einer Nachbarwohnung eintrat und darin verschwand, riefen die Zeugen die Polizei.



Die erste Patrouille war sehr rasch da. Während die Polizisten noch vor der Wohnungstür standen, marschierte der Fassadenkletterer vor den Augen der Zeugen seelenruhig wieder in die eigene Wohnung zurück und verschloss die Fenster.