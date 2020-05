Wut auf Stau: Demos der Burggassen-Anrainer

G eschäftsleute und Bewohner der Burggasse demonstrierten am Donnerstag ausgestattet mit Atemmasken, Mikrofonen und Plakaten auf dem Gehsteig der Hauptverkehrsader gegen den Dauerstau.

Die Umwandlung der parallel verlaufenden Mariahilfer Straße in eine Fußgängerzone führt zu Verkehrsüberlastung auf dieser Ausweichroute. Das bestätigt die Polizei, die den ursprünglich geplanten Sitzstreik auf der Fahrbahn wegen „ Staugefahr“ untersagte.

Die Schuld an der Situation liege laut Demonstranten bei den rot-grünen Politikern, welche auf Stadt- und Bezirksebene über die Köpfe der Bürger hinweg unüberlegt agierten. Mitorganisator Andreas Wimmer: „Als Vater bin ich für den Experimentiertrieb bei Kindern. Bei einer Vizebürgermeisterin ist so was aber kriminell und unverantwortlich.“