Mahü neu: Buslinie 13A wieder umgeleitet

Der neue Bauabschnitt auf Wiens längster Einkaufsstraße erstreckt sich von der Kirchengasse bis zum Getreidemarkt. Nach Baubeginn im Vorjahr und der witterungsbedingten Winterpause wird nun der letzte, 739 Meter lange Teilabschnitt in Angriff genommen. Das bedeutet auch für die Fahrgäste der Buslinie 13A und der Nachtbus-Route N71 in Richtung Alserstraße/Skodagasse wieder eine Umstellung auf Zeit. Ab Mariahilfer Straße/Stiftgasse fahren die Busse ab sofort via Stift- und Siebensterngasse zur herkömmlichen Fahrtroute (siehe Grafik der Wiener Linien).