Magere Zeiten am Wiener Flughafen

Die gute Nachricht vorweg: Im Vorjahr hoben erstmals mehr als 21 Millionen Reisende am Flughafen Wien ab. Mit dem daraus resultierenden Plus von 7,2 Prozent gegenüber 2010 liege man sogar leicht über dem europäischem Durchschnitt, freuten sich die Flughafen-Vorstände Julian Jäger und Günther Ofner bei der Präsentation der Passagierzahlen am Donnerstag.

Dennoch streicht das Führungsduo die Dividende für 2011 zusammen. Die Aktionäre müssen sich wohl mit einem Euro pro Anteilsschein zufriedengeben, im Jahr davor wurden noch zwei Euro ausgeschüttet. Insgesamt werden also 21 Millionen Euro ausbezahlt. Bedient werde die Dividende aus dem Gewinn, sagte Ofner. Viel davon übrig bleiben dürfte dem Flughafen freilich nicht, mussten 2011 doch Sonderabschreibungen von 74 Millionen Euro geschultert werden. Die genauen Bilanzzahlen gibt der Airport im März bekannt. Für 2012 rechnet Ofner mit einem Plus beim Umsatz und einem verbesserten Ergebnis, das „allerdings deutlich hinter den letzten Jahren zurückbleiben wird“.