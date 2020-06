Märkte: Pizza statt Obst und Gemüse

Felbermayer

Ansonsten könnten bald auch die auch die letzten verbliebenen klassischen Standler verschwunden sein. "In den letzten 20 Jahren ging es rapide abwärts", klagt BlumenhändlerinGabriele Felbermayer. "Ich hab mit fünf Angestellten begonnen, heute steh ich allein im Geschäft." Der Versuch, den Markt mit einem Wochenmarkt zu beleben, scheiterte vor Kurzem.gibt vor allem der wachsenden Konkurrenz durch Einkaufszentren die Schuld an der Misere.

Ganz recht hat sie damit nicht: Nach Jahren der Krise haben die Wiener die Liebe zu ihren Märkten wiederentdeckt, was sich an steigenden Besucherzahlen zeigt. Es profitierten davon aber vor allem aber die Flaggschiffe wie Nasch- oder Brunnenmarkt, während kleinere Märkte an der Peripherie ums Überleben kämpfen.