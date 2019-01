Luftwerte in Wien derzeit ungesund

Der AQI basiert auf in Echtzeit gemessenen Daten, die er in eine verständlichen Indexzahl übersetzt. Übermittelt werden sie in Österreich vom Umweltbundesamt, das wiederum in Wien auf Messungen der Stadt zurückgreift. Überwacht werden kann die Luftqualität auf speziellen Webseiten oder auch mit Smartphone-Apps (zum Beispiel auf einer für Android und iPhone verfügbaren namens "Plume"), die auch gleich Ratschläge geben, wie man sich unter den entsprechenden Umständen verhalten soll.

Aktivitäten im Freien vermeiden

Am Dienstag und Mittwoch wurde von Freizeitaktivitäten und Sport im Freien oder auch dem Radfahren abgeraten. Sie könnten unter diese Bedingungen die Gesundheit beeinträchtigen. Insbesondere sensible Bevölkerungsgruppen sollten sich generell nicht im Freien aufhalten. Die Warnungen bleiben laut der Vorhersage in "Plume" auch in den nächsten erhalten, die Werte sollten aber nach und nach sinken.