Löschversuch bei der Feuerwehr

So sorgte der Bericht des Kontrollamtes im Mai 2010 für Feuer am Dach. Das Projekt kostete plötzlich statt 18,8 Millionen satte 49,8 Millionen Euro Steuergeld. Freitag präsentierte Wiens Vizebürgermeisterin Renate Brauner das Prestigeprojekt.



Grund genug für die Rathausopposition zu zündeln. Wiens VP-Chefin Christine Marek: "So locker sitzt das Steuergeld in der Stadtregierung. " FP-Landesparteisekretär Hans-Jörg Jenewein ging noch einen Schritt weiter: "Die SP hat für die Sanierung die Schulden bewusst in Kauf genommen. Eigentlich eine Chuzpe gegenüber jedem Steuerzahler."



Tatsache ist, dass die Arbeiten im Zentrum der Stadt zur Herausforderung wurden. Teile der denkmalgeschützten Häuser am Hof mussten erhalten bleiben. Bei der Errichtung der Tiefgarage gaben Archäologen das Tempo vor. Es wurde sogar eine römische Maske gefunden. Im Juni 2007 knickte eine Windböe den Baukran. Er stürzte auf die Dächer der Feuerwehrzentrale. Der Kranführer kam ums Leben.



Freitag blickte Branddirektor Gerald Hillinger in die Zukunft: "Bei der Generalsanierung werden 300 Kilometer Kabel verbaut. Unser Kommunikationszentrum ist ein technisches Juwel. Dort gehen täglich über 1000 Notrufe ein. Und in fünf Minuten erreichen wir jeden Punkt der Stadt." Denn von der Zentrale am Hof werden alle Einsätze der 27 Feuerwachen koordiniert. Im Vorjahr gab es 35.872 Einsätze.



Wobei die Brandbekämpfung nur noch 27 Prozent ausmacht. Technische Einsätze wie Katastrophenhilfe liegen mit 39 Prozent bereits an der Spitze. Die Rettung von Mensch und

Tier rangiert bei 14 Prozent und sensible Schadstoffeinsätze bei zwei Prozent.