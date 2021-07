Leopoldstadt: Keiner will einen dritten Akt

Krausmann glaubt jedoch, dass die Wahlbeteiligung noch weiter sinken werde – bei der Wiederholung am 18. September lag sie nur noch bei 26,7 Prozent. "Es kann zwar sein, dass das Ergebnis noch mal anders ausfällt, aber ich denke nicht, dass es sich komplett umdrehen wird", sagt er.

Martin Gorkiewicz arbeitet im zweiten Bezirk; er meint: "Ich beobachte aufmerksam, was hier passiert. Seit vielen Jahren wähle ich Grün und das würde ich bei jedem Wahlgang wieder tun."

Ganz anders sieht das Carmen Wieninger. Die junge Frau ging zu keinem der zwei Anläufe für die Bezirkswahl – auch ein dritter würde an ihr vorübergehen. Die Anfechtung begrüßt sie trotzdem nicht: "Da geht so viel Geld drauf für so einen Pipifax. Es gäbe so viele Bereiche, wie etwa Schule und Bildung, wo dieses Geld viel besser investiert wäre."