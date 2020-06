Kurzer Zwischenwahlkampf des Wiener Bürgermeisters

Dort, wo vor einer Woche der britische Rockmusiker Sting seine Hits zum besten gab, betrat am Dienstag Abend Wiens Bürgermeister Michael Häupl ( SPÖ) die Bühne: in der Konzerthalle im Wiener Gasometer. Doch anstelle von Brit-Rock standen Dienstag Abend Polit-Schlager und parteipolitische Evergreens am Programm. Häupl präsentierte mehreren hundert Funktionären und Teilen der roten Regierungstruppe das Ergebnis der „größten Mitgliederbefragung in der Geschichte der SPÖ“.

7000 SPÖ-Mitglieder hatten vorigen Juni einen Fragebogen ausgefüllt. Häupl und Landesgeschäftsführer Christian Deutsch wollten wissen, wie zufrieden die Menschen an der Basis mit der Politik an der Spitze sind. Das Ergebnis lautet sinngemäß: „An manchen Dingen müssen wir arbeiten. In manchen Bereichen haben wir Aufholbedarf.“ Denn: „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“, sagte Häupl.