KURIERTAG 2018: Das Programm

Bereits zum 7. Mal lädt der KURIER heute zum KURIER - Tag der offenen Tür. Der Tag steht unter dem Motto: "Gute Fragen, gute Antworten."

Rund 2.000 Leserinnen und Leser werden im Laufe des Tages zum KURIER in den 19. Bezirk erwartet, um ihn in all seinen Facetten zu erleben. Mit Führungen durch die Redaktion und einem vielfältigen Programm im Veranstaltungszelt neben dem Redaktionsgebäude können die LeserInnen in direkten Kontakt mit den KURIER RedakteurInnen treten und aktiv mit PolitikerInnen und Prominenten diskutieren.

Ab Start um 10:00 Uhr werden die Gäste mit kostenlosen Kipferl und Kaffee von Ströck verköstigt. Später sorgen Foodtrucks (Pull&Eat, HyKitchen, IeatVienna, Millie) für das leibliche Wohl. Im Medienhaus werden halbstündlich Führungen durch die Redaktion und ein Blick hinter die Kulissen des neuen schauTV Studios angeboten.

Der Tag wird traditionell vom KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger und dem Herausgeber Helmut Brandstätter sowie der Morgenkonferenz der Redaktion eröffnet. Die Moderation übernehmen die designierte KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon und die KURIER NEWS-Chefin Elisabeth Auer.