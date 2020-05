KURIER-Stadtgespräch: "Keine Betonkobel in der Schutzzone"

Für Wohnbaustadtrat Michael Ludwig ( SPÖ) sind das „haltlose Vorwürfe“: Als etwa im Vorjahr zwei alte Winzerhäuser in Neustift abgetragen wurde, sei die Baupolizei sofort aktiv geworden. „Es erfolgte eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft und ein Antrag auf Entzug der Gewerbeberechtigung des Bauführers.“ Die Baupolizei könne aber nicht permanent jedes Haus in einer Schutzzone kontrollieren. Und: „Die Einflussnahme der öffentlichen Hand ist auf die rechtlichen Rahmenbedingungen beschränkt.“

Immerhin: Diese sollen jetzt verschärft werden, um Spekulanten einen Riegel vorzuschieben, kündigte Ludwig an: Künftig wird es Eigentümern schwerer gemacht, die Genehmigung für einen Abriss zu bekommen. Jede Baustelle muss einen baurechtlichen Geschäftsführer haben, der bei Verstößen gegen die Bauordnung haftbar gemacht wird.