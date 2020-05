Sprechstunde mit Maria Vassilakou

Es war eines der Aufreger-Themen in diesem Sommer. Selten sorgten die Baustellen in Wien für so viel Ärger wie in der heurigen Saison: Vor allem die Bauarbeiten an der Westeinfahrt und an der Gürtelbrücke führten in den vergangenen Wochen zu massiven Behinderungen. Beim KURIER langten zahllose Beschwerden empörter Autofahrer ein.

Insgesamt wurden vor dem Sommer von der Stadt Wien 13.842 Baulose angekündigt, 791 davon im übergeordneten Straßennetz. Zu viele auf einmal, wie die Verkehrsclubs ÖAMTC und ARBÖ kritisierten.

Die zuständige Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou ( Grüne) geriet scharf unter Beschuss. Die Liste der Kritikpunkte ist lang: "Während in den letzten Jahren die Koordination meist funktioniert hat, kann man heuer den Eindruck gewinnen, dass dieses Verkehrschaos bewusst produziert wurde", fand ARBÖ-Landesgeschäftsführer scharfe Worte und forderte einen Expertengipfel. Ein solcher fand allerdings nie statt.