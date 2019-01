KURIER-Leser für generelles Essverbot in Wiener Öffis

Ab morgen, Dienstag, sind Kebab, Pizzaschnitte, Hot-Dog und Co. nicht mehr nur in der U6, sondern in allen Wiener U-Bahn-Linien ein Tabu. Den KURIER-Lesern geht die Regelung der Wiener Linien aber noch nicht weit genug. In einer Umfrage auf kurier.at sprachen sich seit Montagfrüh 61,7 Prozent für ein generelles Essverbot in allen öffentlichen Verkehrsmitteln aus. 31,3 Prozent meinen dagegen, es gebe bereits genug Verbote.

"Im Sinne eines besseren Miteinanders und der Rücksichtnahme in den Öffis", weite man das seit September in der U6 geltende Essverbot mit 15. Jänner auf alle U-Bahn-Linien aus, heißt es von den Wiener Linien. Die Erfahrungen in der U6 seien "sehr positiv", die Maßnahme werde "von den Fahrgästen sehr gut angenommen". Wer wolle schon mit Ketchup oder Majonäse verschmierte Sitze oder den Geruch einer Leberkässemmel in der U-Bahn?, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima. Im Schnitt dauere eine U-Bahn-Fahrt in Wien rund 10 Minuten - "eine kurze Zeitspanne, in der es zumutbar ist, aus Rücksicht auf die anderen Fahrgäste sein Essen eingepackt zu lassen“.