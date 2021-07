Kurden besetzten Wiener Redaktion

Am Montagnachmittag hat eine Gruppe Kurden Redaktionsräume in der Wiener Innenstadt besetzt. In den Räumlichkeiten wird die Zeitung Zaman produziert, die in Österreich in deutscher und in türkischer Sprache erscheint. Wir haben diesen Ort gewählt, weil Zaman hier ein Ableger der auflagenstärksten Türkischen Zeitung ist.", so ein Mitglied der "Initiative der kurdischen Jugend Österreich". Nach rund zwei Stunden wurde die Besetzung friedlich beendet.



Laut eigenen Angaben der Besetzer waren etwa 40 kurdische Jugendliche an der Aktion beteiligt. Die Zeitung sei besetzt worden, um gegen die Haft des PKK-Führers Abdullah Öcalan zu protestieren. Außerdem wurden von den Kurden demokratische Rechte, kulturelle Freiheit und ein Recht auf ihre Muttersprache eingefordert. Um wie viele Besetzer es sich tatsächlich handelte, war unklar. Die Jugendlichen protestierten lautstark gegen Verhaftungen von Kurden und forderten laut eigenen Angaben eine friedliche Lösung der Kurden-Frage.



Am Nachmittag drangen sie in das Büro in der Rotenturmstraße 1-3 ein. Arbeiter, die sich im Gebäude aufhielten, hätten gleich gehen können, sagte einer der Kurden, der sich Baz Mordem nennt, zu KURIER.at. Aus der Zaman-Redaktion sei niemand mehr im Haus gewesen. Bei der Aktion dürfte niemand verletzt worden sein.



Die Polizei hatte das Gebäude eingekesselt. Schließlich verließen die Besetzer die Redaktion unter lautem Protest wieder. Als ein türkischstämmiger Passant seinen Unmut über die Aktion herausrief, stürmten einige Kurden auf ihn los, wurden aber von den Einsatzkräften zurückgehalten.



Verärgert waren vor allem auch die Fiakerfahrer. Wohl weil ihnen die Einsatzfahrzeuge den Parkplatz blockierten und die Demonstation das Geschäft mit den Pferdekutschen für diesen Abend ruinierte.



Schließlich zogen die Aktivisten von Dannen - getrennt von türkischen Gegendemonstranten. Ob es Anzeigen gibt, wird geprüft.