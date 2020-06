Kritik aus Israel: Polizei "apathisch"

Der Vorfall im Vorfeld eines Fußballspieles sorgt auch international für Aufsehen: Auf dem Schwedenplatz treffen am vergangenen Donnerstag Anhänger der Fußballclubs Rapid und PAOK Saloniki aufeinander. Auch ein Wiener Rabbiner ist auf dem Schwedenplatz – und wird von Fans aufs Gröbste beleidigt. Sie zeigen auch den Hitlergruß – vor den Augen et­licher Polizisten. Doch nichts passiert. Nun konnten jene zwei Polizisten ausgeforscht werden, die den Vorfall heruntergespielt hatten: "Na hör’n S’, heute ist Fußball."

"Hau ab, du Scheiß-Jude! Heil Hitler!", grölte ein Fußballfan, als der Rabbi vorbeiging. "Normal ignoriere ich so etwas", sagt der Rabbiner. "Aber da hab’ ich mir gedacht: Es ist so viel Polizei da." Also drehte er sich um und sah dem Mann in die Augen. "Da hat er den Hitlergruß gemacht und weiter Parolen geschrien." Polizisten, waren nur wenige Meter entfernt. Doch sie schritten nicht ein. Also sprach sie der Geistliche an. "Sie haben geschaut und gegrinst." Und dann fiel die Auskunft, die für Wellen der Empörung sorgen.

Auch weitere Beamte sprach der Betroffene an. Da könne man nichts machen, hieß es. "Das Vertrauen in die Polizei war weg", schildert der Rabbiner.