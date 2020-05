Kripo-Großeinsatz gegen Ostbanden

Mehr uniformierte Polizei auf der Straße bringt nach Erfahrung der Kriminalisten nicht viel. Die Täter weichen einfach aus. Und man kann nicht vor jedes Haus einen Polizisten stellen. Erfolgversprechender erscheint hier der Einsatz von Kriminalpolizisten. Deshalb wird jetzt auch die Sondereinheit zur Bekämpfung der Straßenkriminalität verstärkt für die Jagd auf Einbrecher eingesetzt.



Pürstls Auftrag an die Kriminalpolizei lautet daher: " Strukturermittlungen." Hier lautet das Ziel, so lange im Umfeld der Täter zu ermitteln, bis die ganze Bande samt den Chefs festgenommen ist. So ein Erfolg gelang nun der Kripo-Außenstelle West unter der Leitung von Oberst Georg Rabensteiner.



Seit Anfang des Jahres trieb eine höchst "ungewöhnliche" Einbrecherbande ihr Unwesen. Die Täter schlichen Nachts in Wohnungen. Dass um diese Zeit die Bewohner meist zuhause sind, war den Kriminellen völlig egal. Sie räumten neben den schlafenden Bewohnern die Kästen aus. Nachdem es gelungen war, über ein verlorenes Handy die Identität eines Bandenmitgliedes aufzuhellen, wurde auch in dessen Umfeld ermittelt. Es handelt sich um vier Rumänen zwischen 19 und 34 Jahren. Sie lebten unangemeldet in einem Haus in Wien Rudolfsheim. Drei "arbeiteten" als Einbrecher, der vierte Täter fungierte als Hehler. Von ihrem Stützpunkt aus arbeiteten sie sich systematisch quer durch Wien bis in die Bezirke Hietzing und Favoriten.